TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 12. hafta mücadelesinde yarın Efeler 09 ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 14.00'te Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumunda oynanacak.

Karşıyaka, Efeler 09 ile karşılaşacak

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 12. hafta mücadelesinde yarın Efeler 09 ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 12. hafta mücadelesinde yarın Efeler 09'a konuk olacak. Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Çanakkale bölgesinden Okan Kayataş yönetecek. Kayataş'ın yardımcılıklarını Turgut Evran ve Melih Tan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Mustafa Gökhan Keskin olacak.

Karşılaşma öncesinde Karşıyaka 19 puanla 4. sırada yer alırken Efeler 09 ise 21 puanla 3. sırada bulunuyor. İki ekipte yarınki müsabakayı kazanıp zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Öte yandan Aydın İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Karşıyaka taraftarları maça alınmayacak. Karşıyaka'da ise geçtiğimiz hafta oynanan Kelkit Hürriyetspor müsabakasında kırmızı kart gören Adem Büyük ile sakatlığı geçmeyen Bilal Ceylan forma giyemeyecek. - İZMİR