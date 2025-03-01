Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy iddiası: Beyaz Saray'dayken saldırmaya çalıştılar

Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren Zelenskiy iddiası
Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

İşçi servisi, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'suna soruşturma
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

Karşıyaka, Düzcespor'a 2-0 Yenildi

Karşıyaka, Düzcespor'a 2-0 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftasında oynanan maçta Karşıyaka, Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta goller Koray Baykara ve Eray Pazar'dan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Onur Can Dolğun, Burak Menteşe, Osman Korkmaz

Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç, Kadir Bakırtaş, Onur Akbay, Ferdi Burgaz (Mustafa Durgun dk. 78), Ali Sinan Gayla, Hakan Barış (Aygün Özışıkyıldız dk. 65), Sefa Küpeli (Mertcan Koç dk. 58), Mert Yusuf Torlak (Bedran Ekin dk. 46), Yasin Ozan (Erdal Öztürk dk. 46), İshak Kurt

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Düzcespor: Muhammet Özkan, Abdurrahman Ayhanoğlu, Aykut Civelek, Koray Baykara, Berkay Ekici (Ramazan Özkabak dk. 65), Emre Turan, Rıdvan Türker, Enescan Özdemir (Mehmet Refik Can dk. 89), Emirhan Yılmaz (Yusuf Enes Çoşkun dk. 65), Bilal Şeflek (Ergün Nazlı dk. 89), Eray Pazar (Berat Aydoğdu dk. 90)

Teknik Direktör: Kadir Kar

Goller: Koray Baykara (dk. 12), Eray Pazar (dk. 29) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Hakan Barış, Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Alkılıç (Karşıyaka), Berkay Ekici, Muhammet Özkan (Düzcespor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'suna soruşturma
img

Fiyatı duyan koştu! 1 saat sırada bekleyip esnafa teşekkür ettiler
img

Videosu olmasa inanmayacağınız bir olay daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni derede bulundu

4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
Cem Köksal'ın 'Ramazan' hazımsızlığı sonrası İngiltere Kralı'nın görüntüsü gündem oldu

Biri Hristiyan hurma paketliyor, diğeri Müslüman Ramazan'dan rahatsız
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.