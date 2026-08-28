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Karşıyaka, Altay'ı 2-1 Mağlup Etti

Karşıyaka, Altay'ı 2-1 Mağlup Etti
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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan özel maçta bir diğer İzmir ekibi Altay'ı 2-1 yendi. Karşıyaka'nın gollerini Eren Arda Şan ve Bartu Güngör kaydetti, Altay'ın tek golü ise Arif Yanarlı'dan geldi. İki ekip, ligin ikinci haftasında 12 Eylül'de Alsancak Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı bir diğer İzmir ekibi Altay'ı 2-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar, ligin başlamasına kısa bir süre kala Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan özel maçta bir diğer İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya yedek ve yeni transferlerden oluşan bir ilk 11 ile başlayan Karşıyaka, ikinci yarıda as oyuncularının da oyuna dahil olmasıyla mücadelesini sürdürdü. Yeşil-kırmızılılar, zorlu geçen karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Karşıyaka'nın gollerini Eren Arda Şan ile 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bartu Güngör kaydetti. Yaklaşık 5 yıldır transfer yasağı bulunan ve bu süreçte kadrosuna takviye yapamayan Altay'ın tek golü ise Arif Yanarlı'dan geldi. Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları, sahada bir araya gelerek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan iki ekip, TFF 3. Lig 2. Grup'un ikinci haftasında 12 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Alsancak Stadı'nda Karşıyaka'nın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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