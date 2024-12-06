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Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa'yı 101-86 mağlup etti

Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa'yı 101-86 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa'yı 101-86'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın başından itibaren etkili bir performans sergileyen Karşıyaka, periyotlar boyunca üstünlüğünü koruyarak sahadan galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Karşıyaka : Kenan Sipahi 8, McCollum 25, Jefferson 5, Webb 16, Muhsin Yaşar 16, Russell 16, Thomas Akyazılı, Mehmet Efe Demirel 4, McDermott 11

???????Darüşşafaka Lassa : Enes Berkay Taşkıran 14, Gach 19, Moore 8, Tinkle 23, Brajkovic, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Appleby 14, Ege Demir 8

1. periyot: 20-18

Devre: 47-40

3. periyot: 73-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasının açılış maçında Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa'yı 101-86 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunun başında Tinkle ile etkili olan Darüşşafaka Lassa, son 3 dakikaya 15-11 üstün girdi. Kalan bölümde McCollum ile 9 sayı bulan Karşıyaka periyodu 20-18 önde tamamladı.

İlk 5 dakikası 34-34 eşitlikle geçilen 2. periyotta Russell ve Muhsin Yaşar ile sayılar üreten Karşıyaka, farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 43-36. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-40 üstün gitti.

3. periyoda 5-0'lık seriyle başlayan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Karşıyaka, 25. dakikayı 60-51 önde geçti. Kenan Sipahi ile farkı 13 sayıya kadar (68-55) yükselten ev sahibi ekip, periyodu 73-65 üstün tamamladı.

Son periyotta da etkili oyununu devam ettiren Karşıyaka, müsabakadan 101-86 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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