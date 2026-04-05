TFF 3. Lig: Bornova 1877: 0 Karşıyaka: 5

TFF 3. Lig 4. Grup 28. hafta mücadelesinde Karşıyaka, deplasmanda Bornova 1877'yi 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Onur İnan, Mücahit Aslan, Ömer Faruk Sezgin, Alpay Eroğlu ve Murat Arslan kaydetti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mustafa Ünver, Abdurrahman Atabay, Hakan Furkan Tiraki

Bornova 1877: Mehmet İslah, Arda Kırgıl, Alper Aşkın, Mete Şentürk, Serkan Yola, Abdulkadir Kuzey (Baran Kırmacı dk. 78), Çağan Taş (Boran Yılmaz dk. 69), Arda Bilmez, Ertuğrul Yıldırım, Baran Ekiz (İlhan Doğanay dk. 78), Enver Büyükdere (Mehmet Anıl Yörük dk. 58)

Teknik Direktör: Şükrü Akar

Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Arda Baran Eren, Ensar Akgün, İlyas Ural, Cumali Turhan, Alpay Eroğlu, Onur İnan ( Mücahit Aslan dk. 64), Berat Şahin ( Murat Arslan dk. 64), Erhan Öztürk (Yakup Arda Kılıç dk. 83), Adem Yeşilyurt (Ömer Faruk Sezgin dk. 73), Yasin Uzunoğlu (Yusuf Gassan Karasu dk. 83)

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Goller: Onur İnan (dk. 13), Mücahit Aslan (dk. 68), Ömer Faruk Sezgin (dk. 76), Alpay Eroğlu (dk. 80), Murat Arslan (dk. 84) (Karşıyaka)

Sarı Kartlar: Arda Bilmez, Çağan Taş, Arda Kırgıl, Abdulkadir Kuzey, Ertuğrul Yıldırım (Bornova 1877) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
