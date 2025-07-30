Karşıyaka'dan İki Yeni Transfer: Samet Geyik ve Egemen Güven

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka, Samet Geyik ve Egemen Güven'i kadrosuna kattı. Her iki oyuncu da geçmişte Karşıyaka forması giymişti ve 2025-2026 sezonu itibarıyla takıma yeniden katılacaklar.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 32 yaşındaki uzun forvet Samet Geyik ve 29 yaşındaki pivot Egemen Güven'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, Egemen Güven'in geçen sezon Merkezefendi forması giydiği belirtilerek "Egemen Güven Karşıyaka'mızda! Altyapımızdan yetişen ve 2013-2019 yılları arasında A Takım formamızı giyen Egemen Güven 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak." denildi.

Samet Geyik'in ise 2015-16 sezonunda da Karşıyaka'da görev yaptığı hatırlatılan açıklamada "Samet Geyik, 2025-26 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Samet'e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Spor
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