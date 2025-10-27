Haberler

Karşıyaka'dan Hakem Kararlarına İsyan

Karşıyaka'dan Hakem Kararlarına İsyan
Güncelleme:
Karşıyaka Spor Kulübü, 3'üncü Lig'deki Altay derbisinde hakem hatalarına tepki göstererek Futbol Federasyonu'na adalet ve eşitlik talep etti. Başkan Aygün Cicibaş ve Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, hakem kararlarının takımlarının geleceğini etkilediğini vurguladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 1-1 sona eren Altay derbisinde hakem kararlarına Karşıyaka'nın isyanı sürüyor. Yeşil-kırmızılılarda başkan Aygün Cicibaş, Futbol Federasyonu'na seslenerek, ayrıcalık değil saygı, adalet ve eşitlik istediklerini söyledi. Cicibaş, "Karşıyaka Spor Kulübü olarak, geçen yıldan bu yana TFF'nin taraflı kararlarının kurbanı olmaya devam ediyoruz. 3'üncü Lig adeta hiçe sayılıyor. Canlı yayınların ve VAR sisteminin olmaması, hakem hatalarının cezasız kalmasına yol açıyor. Bu hataların bedelini ise emek veren sporcular, yöneticiler ve büyük Karşıyaka taraftarı ödüyor. Eğer gerçekten Karşıyaka'nın başarısı istenmiyorsa, bunu en başta açıkça belirtin! Çünkü sizlerin, 'hata' dediği şeyler, bizim geleceğimizi, alın terimizi ve emeğimizi yok saymak anlamına geliyor. Biz ayrıcalık değil; saygı, adalet ve eşitlik istiyoruz. Artık yeter" ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN BASATEMUR: HAKEMLE İLGİLİ ÇOK BARİZ ÜÇ POZİSYON VAR

Karşıyaka, yediği beraberlik golünde yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağını Hakem Murat Kasap dikkate almadığını, orta sahada Alpay'a atılan tekmede kırmızı kart verilmediğini ve uzatmalarda Yasin'in Altay kalecisi tarafından düşürüldüğü pozisyonda penaltılarının es geçildiğini iddia ederek sert açıklamalar yaptı. Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Hakemle ilgili çok bariz üç pozisyon var. Diğer hata ve kararlarını saymıyoruz. Skoru etkileyecek penaltı, orta sahadaki kırmızı kart ve attıkları gol öncesi ofsayt. Bunların hepsi çok net pozisyonlar. Herkesin gözü önünde olan pozisyonlar. Ancak bunlar bir bahane değil. Bunlara takılacak değiliz ancak olayları değerlendirmek için söylüyoruz. Kesinlikle hakem hatalarına takılacak değiliz, kendi eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Maçtan sonra da oyuncularımızla bunları konuştuk. Daha iyi işler yapabilecek bir takımız. Bunu daha önce gösterdik, tekrar göstereceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
