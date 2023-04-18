Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan katkı sağlamaya devam ediyor

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'ya ara transfer döneminde katılan Yılmaz Ceylan, yeşil-kırmızılı takıma 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ara transfer döneminde Ali Say, Burak Başkaya, Batuhan Akyüz, Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın, Ferhat Katipoğlu ve Somaspor forması giyen Yılmaz Ceylan'ı kadrosuna katmıştı. Sezonun başlamasıyla formayı alan Ceylan, gösterdiği performansla taraftarlardan tam not almayı başardı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, driplingleriyle, mücadelesiyle ve skora katkısıyla takımının en önemli oyuncularından birisi haline geldi. Genç futbolcu, bu sezon Karşıyaka ile 12 maça çıkarken, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan 2000 doğumlu oyuncunun, İzmir temsilcisiyle 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. - İZMİR