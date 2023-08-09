Karşıyaka'da Yeni Yönetim Belli Oldu

İzmir temsilcisi Karşıyaka'da 12 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yeni yönetim büyük oranda belli oldu.

Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yeniden adaylık kararı almadığı, tek listeyle gidilmesi beklenen kongre öncesi yönetimi devralmaya hazırlanan İlker Ergüllü, mali olarak çok güçlü bir ekip oluşturdu. Camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu'nun dışarıdan desteklediği yönetim listesinde Volkan Sintaç, Cenk Karace, Azat Yeşil, Gökhan Şensan, Tamer Ustaoğlu, Mustafa Taşova, Ayhan Gültekin, Mustafa Karabağlı, Veysi Kubba, Serdar Işıldar, Ziyanur Hasbay, Berrin Baysak gibi kulüpte önceki dönemlerde yöneticilik yapmış isimler ve iş insanları yer alıyor.

Tarihin en güçlü yönetimini oluşturmaya çalışıp ekibiyle dün toplantı yapan Ergüllü, listeye son şeklini cuma günü vererek divan kuruluna sunacak. Kulüpte 2 yıllık üyelik süresini henüz doldurmayan İlker Ergüllü'ye başkanlık yolunu açan 18 Temmuz'daki mali kongrede yapılan tüzük değişikliği Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde onaylanmadığı için geçici olarak Volkan Sintaç başkanlığında seçime gidilecek. Sintaç'ın ardından istifa ederek görevi Ergüllü'ye bırakacağı belirtildi. Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda 12 Ağustos saat 15.00'te başlayacak kongrede ibralardan sonra 13 Ağustos Pazar günü yapılması gereken yönetim seçimlerinin de önergeyle cumartesiye alınması bekleniyor.

SIKINTILI TABLO BEKLİYOR

Karşıyaka'da seçilecek yeni yönetimi zorlu günler bekliyor. TFF 3'üncü Lig'deki futbol takımında sezonun başlamasına kısa süre kala yapılması gereken transfer peşinatı ödemeleri, forma ve malzeme tedariği, acil kamp ve vergi ödemeleri yönetimi terletecek. Basketbolda 5 eski borç dosyası yüzünden FIBA kanalıyla gelen 700 bin Dolar tutarındaki transfer yasağının yanı sıra mevcut kadro ve yeni transferler de ödeme bekliyor. Büyükkarcı yönetiminin özel bir borsa aracılığıyla çıkarıp alacaklı sporcular, antrenörler ve çalışanlara dağıttığı kripto paraların ödemeleri halen sporcuların çoğunun hesaplarına geçmedi. Pınar Karşıyaka'da geçen sezondan kalan yerli basketbolcuların yapılmayan coin ödemeleriyle ilgili sıkıntılı oldukları bildirildi.