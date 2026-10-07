Karşıyaka'da Xavier Munford omuz sakatlığı nedeniyle 6 hafta parkelerden uzak kalacak

Karşıyaka'da Xavier Munford omuz sakatlığı nedeniyle 6 hafta parkelerden uzak kalacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, Galatasaray maçında sakatlanan Xavier Munford'un omzunda bağ yaralanması ve kıkırdak hasarı olduğunu, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Cumartesi 2'de 2 yapan lider Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak yeşil-kırmızılılar, Munford'dan yoksun oynayacak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini geçen hafta Galatasaray'ı uzatmada yenerek alan Karşıyaka'da bu maçta sakatlanan guard Xavier Munford'un 6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Yeşil-kırmızılı kulübün sağlık kurulu, 34 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun durumuyla ilgili, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynadığımız Galatasaray MCT Technic karşılaşmasında rakip oyuncuyla çarpışarak sol omuz travması geçiren oyuncumuz Xavier Munford'un yapılan tetkiklerinde, omzunda bağ yaralanması ve kıkırdak hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlanmış olup, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" açıklamasını yayınladı. Karşıyaka ligde bu hafta cumartesi günü 2'de 2 yaparak zirveye kurulan Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.