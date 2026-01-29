Haberler

Karşıyaka, Alanya 1221 maçıyla çıkış arıyor

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kötü gidişat yaşayan Karşıyaka'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Alanya 1221 ile oynayacakları maçta yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Takımda yaşanan sakatlıklar ve performans düşüklüğüne rağmen yeni bir süreç başlatmayı amaçlıyorlar.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci devrenin ilk 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, bu hafta evlerinde oynayacakları Alanya 1221 karşılaşmasıyla birlikte yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Kötü gidişi tersine çevirecekleri bir müsabakaya çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Hayatta olduğu gibi kulüplerin de sıkıntılı süreçleri olabilir. Önemli olan bunu yaşamak değil, kısa sürede bu durumu atlatmak. Bizim de yapmamız gereken bu haftadan başlayarak yeni bir süreç başlatmak" dedi.

Rakiplerinin oturmuş bir kadrosu olduğuna dikkat çeken Basatemür, "Alanya'nın oturmuş bir kadrosu var. Kolay kaybetmeyen bir ekip ancak bir bahanemiz yok. Taraftarımızı üzdük, farkındayız. Yeni bir başlangıç için hepimizin sahada olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Karşıyaka'da yeni transferlerden Yusuf Gassan Karasu'nun bileğinden sakatlığı bulunduğu öğrenildi. Santrfor Ömer Faruk'un da antrenman eksiğini kapatmak üzere olduğu bildirildi. Yeşil-kırmızılı kulüp ara transfer döneminde bir stoperle anlaşarak transfer defterini kapatmayı planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
