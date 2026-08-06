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Karşıyaka, Muhaymin Mustafa transferini bitiriyor

Karşıyaka, Muhaymin Mustafa transferini bitiriyor
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, transferde üst üste 3 imzadan sonra Anadolu Efes altyapısı yetişmesi olan 26 yaşındaki kısa forvet Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna katmak üzere. Deneyimli oyuncunun imza atarak takıma katılması bekleniyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde transfer harekatına üst üste 3 imzayla başlayan Karşıyaka, Sudan asıllı Türk forvet Muhaymin Mustafa'ya da kanca attı. Anadolu Efes altyapısında yetişerek ligde Tofaş, Galatasaray, Denizli Basket, Darüşşafaka ve son olarak Büyükçekmece formalarını giyen 26 yaşında, 1.88 boyundaki kısa forvetin imza atıp takıma katılması bekleniyor. Antrenörlük görevine Nenad Markovic'i getiren Karşıyaka transferde daha önce kısa forvet Yavuz Gültekin, uzun forvet Hakan Sayılı ve guard Ishmael El-Amin'i almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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