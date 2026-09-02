Haberler

Karşıyaka'da Samet Seymen Sargın Geri Döndü, Mehmet Güneş Kadroda Düşünülmüyor

Karşıyaka'da Samet Seymen Sargın Geri Döndü, Mehmet Güneş Kadroda Düşünülmüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona gün sayan Karşıyaka'da yaz döneminde takımda şans bulamadığı için ayrılıp kampa katılmayan merkez orta saha Samet Seymen Sargın geri döndü.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona gün sayan Karşıyaka'da yaz döneminde takımda şans bulamadığı için ayrılıp kampa katılmayan merkez orta saha Samet Seymen Sargın geri döndü. Kulüp bulamayan genç futbolcu teknik direktör Burhanettin Basatemür'le görüşerek antrenmanlara yeniden başladı. Geçen sezon Fenerbahçe'nin U19 takımından transfer edilen 19 yaşındaki Samet, 22 maçta şans bularak 3 asist yapmıştı.

Transferde daha önce Samet'in mevkisine takviye arayan Kaf-Kaf genç oyuncuyu takımda tutacak. Karşıyaka'da geçen yıl transfer edilip ara transferde Malatya Yeşilyurtspor'a kiralık giden 20 yaşındaki orta saha Mehmet Güneş ise kadroda düşünülmüyor. Yaz döneminde takımla antrenmanlara çıkmayan futbolcu henüz kulüp bulamadı. Mehmet Güneş'in Karşıyaka'yla kontratı devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

Vefanın böylesi...Ana-oğul hüngür hüngür ağladılar

Ana-oğul hüngür hüngür ağladı! İşte nedeni
30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

İlk başta dilenci zannedebilirsiniz ama işin aslı çok başka
ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda

Daha dün fiyatlar artmıştı! Eskisine alışmadan yeni zam göründü
İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler

Kim bunlar? İş için İstanbul'a gelen vatandaşa kabusu yaşattılar
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar