Karşıyaka'da Mihail Naumoski ile Yollar Ayrıldı

Karşıyaka'da Mihail Naumoski ile Yollar Ayrıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Karşıyaka, transfer döneminde kadrosuna kattığı Mihail Naumoski ile yollarını ayırdı. Genç oyuncu, takımda neredeyse hiç süre almadan gönderildi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulamayan ligin en köklü kulüplerinden Karşıyaka'da sezon başında transfer edilen efsane basketbolcu Peter Naumoski'nin oğlu Mihail Naumoski neredeyse hiç süre almadan ayrıldı. Karşıyaka'ya gelmeden önce kariyerinde geçen sezon ülkesinde yalnız 3 maçı bulunan 22 yaşında, 2.03 boyundaki forvet yeşil-kırmızılılarda da oynamadan gitti. Karşıyaka'nın ağustos ayında kadrosuna kattığı ancak babası Peter Naumoski'nin daha önce aldığı Türk pasaportu nedeniyle yerli statüsüne geçmesini beklediği için lisansını ekim ayı ortasında çıkartabildiği genç basketbolcu performansı yetersiz bulununca gönderildi. Kötü gidişe bir türlü çare bulamayan Karşıyaka daha önce sezon başında transfer ettiği Chizzo ve Tarrant'la yollarını ayırıp Moore'u ise Rusya'ya satmıştı.

Mihail Naumoski'nin babası Petar Naumoski, ülkemizde 1990 ve 2000'li yılların başında Anadolu Efes ve Ülkerspor'da oynayıp lig ve Avrupa'da kazandığı kupalarla efsane olmuştu. Sezon içinde daha önce gönderilen isimlerin yerine Young, Gordic ve Sokolowski'yi alan, anlaşmaya vardığı guard Stefan Moody'e resmi imza attıracak Karşıyaka yabancı uzun da alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
