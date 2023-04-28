Karşıyaka'da kaptan dönüyor, Onur yok

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü sezonun en önemli karşılaşmalarından birinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden 52 Orduspor FK'yı ağırlayacak Karşıyaka'da Çatalcaspor deplasmanında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Onur Kolay görev yapamayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Çatalcaspor maçında kadroda olmayan takım kaptanı Mustafa Aşan ise iyileşti. Tecrübeli futbolcu sahadaki yerini alacak.

İzmir temsilcisinde Soner Birinci'nin durumu ise belirsiz. Çocuklarıyla birlikte bilet alıp maça gelen taraftarlara çocuk forması hediye edecek Karşıyaka'da taraftarlar da seferberlik ilan etti. Rakibini yenerse son 3 haftaya Play-Off hattındaki yerini koruyarak girecek Kaf-Kaf, yarın aynı puanı paylaştığı Nevşehir Belediyespor'un Şile Yıldızspor deplasmanında alacağı sonucu da yakından takip edecek.