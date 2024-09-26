Karşıyaka'da Kadro Seçimi Zorlaşıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup durumda bulunan ve 7 puan topladığı ilk 3 haftada maçlara tek değişiklik dışında aynı 11'le çıkan Karşıyaka'da takıma sonradan katılan isimlerin de form tutması kadro tercihinde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ı düşündürüyor. Ligin ilk iki maçında aynı 11'le mücadele eden, son 23 Elazığ FK mücadelesinde ise sadece orta sahada Mert Torlak'ın yerine Erdal'ı 11'de oynatan yeşil-kırmızılılarda transferin son döneminde gelen Onur Akbay, Çağatay, Gökhan, Bedirhan ve Bedran'ın yanı sıra geçen sezondan kalan Sefa'nın da çok formda olduğu öğrenildi. Özellikle defans ve orta sahada bu sezon çok alternatifli kadro oluşturan Kaf-Kaf'ta bu hafta pazar günü Artvin Hopaspor deplasmanı öncesi Mustafa Reşit Akçay'ın nasıl bir kadro sahaya süreceği belirsiz. Karşıyaka ligin ilk 3 maçında kalesini gole kapatıp 48 yıl sonra sezona ilk 3 haftada gol yemeyerek başlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor