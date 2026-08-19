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Karşıyaka'da Harun Kaya ayrılığı çözüldü

Karşıyaka'da Harun Kaya ayrılığı çözüldü
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımı Karşıyaka'da sağ bek Harun Kaya, takıma dönmek istemesine rağmen yönetimle anlaşamayarak bonservisini 2 milyon TL ödeyerek aldı ve kulüpten ayrıldı. Harun, taraftarlara veda mesajı yayınlarken, Karşıyaka ayrıca kanat oyuncusu Hüseyin Gündüz'ü Adana Adaletgücü'ne transfer etti. Yeşil-kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için Somaspor'dan Mahmut Şat ve altyapıdan Arda Baran'ı kadrosuna katmıştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona gün sayan Karşıyaka'da sağ bek Harun Kaya belirsizliği çözüldü. Hazırlıkların başladığı 16 Temmuz'dan beri antrenmanlara katılmayıp, kulüp bulamayınca geçen hafta takıma dönmek için yönetimle görüşen 25 yaşındaki futbolcu bonservisini alarak ayrıldı. Defansın sağına Somaspor'dan Mahmut Şat ve altyapıdan Arda Baran'ı alan yeşil-kırmızılılar, Harun'a geri dönüş yolunu kapatırken, sözleşmesinde, '2.5 milyon TL karşılığı serbest kalır' maddesi bulunan Harun, yönetimle pazarlıkların ardından 2 milyon TL ödemeye razı oldu. Tecrübeli futbolcu 2 milyon TL karşılığı bonservisini aldı. Harun, yeni sezon peşinat alacağını da bıraktı.

Geçen sezon 26 maçta görev yapan futbolcu ayrılığı sonrası taraftarlara, "Büyük Karşıyaka Taraftarı. Bu arma için her şeyimi verdim ve onu taşımaktan gurur duydum. Güzel anılar, harika insanlar ve unutulmaz anlar... Bu bir onurdu her şey için teşekkürler! Kalbimde ve zihnimde çok güzel yeriniz var. Sizi her zaman kalbimde taşıyacağım" mesajıyla veda etti.

Karşıyaka'da kamp öncesi takımdan ayrılan kanat oyuncusu Hüseyin Gündüz de 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Adana Adaletgücü'ne transfer oldu. Sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, 12 günlük Düzce Topuk Yaylası kampını tamamlayıp İzmir'e dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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