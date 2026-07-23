Karşıyaka'da Genel Menajer Değişikliği

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yönetimin genel menajer değişimine gitme kararı aldığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılı şube yönetiminin Genel Menajer Çağlar Karabulut ile yolları ayıracağı, bu göreve kulüpte daha önce 11 yılı genel menajer olarak toplam 24 yıl çalışan Selim Çınar'ın getirileceği bildirildi. Karşıyaka'dan sonra Altınordu voleybol şubesinde CEO olarak görev yapan Selim Çınar, 2025 mart ayında veda ettiği Kaf-Kaf'a yaklaşık 1.5 yıl sonra dönmüş olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı