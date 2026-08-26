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Fatih Taşdelen Karşıyaka'ya Döndü

Fatih Taşdelen Karşıyaka'ya Döndü
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Karşıyaka'nın yuvaya döndürdüğü golcü Fatih Taşdelen takımla antrenmanlara başladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Karşıyaka'nın yuvaya döndürdüğü golcü Fatih Taşdelen takımla antrenmanlara başladı. Yeşil-kırmızılılarda 2022-2024 yılları arasında forma giyerek son iki sezonda Muğlaspor ve İnegöl Kafkasspor'da şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Fatih, 2 yıl sonra yuvaya döndü. Karşıyaka'da yönetim Fatih ve diğer transferlerin imzalarını transfer yasağını kaldırdıktan sonra resmen açıklayacak. Haftaya 4 Eylül'de sona erecek transfer döneminin bitimine kadar yasağı açabilmek için görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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