Karşıyaka'da Faruk Beşok ile Yollar Ayrıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka, başantrenör Faruk Beşok ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Beşok'a emekleri için teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Beşok ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirterek, "Faruk Beşok'a takımımıza göstermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerini kullanıldı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor