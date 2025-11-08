Karşıyaka'da Faruk Beşok ile Yollar Ayrıldı
Karşıyaka, Türk Telekom'a karşı aldığı 111-59'luk mağlubiyetin ardından Başantrenör Faruk Beşok ile yollarını ayırdı. Bu sezon 7 maçta 6 mağlubiyet ve 1 galibiyetle düşme potasında yer alan takım, yeni bir arayışa girdi.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün deplasmanda Türk Telekom'a 111-59 mağlup olan Karşıyaka'da Başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı. İzmir temsilcisi Faruk Beşok yönetiminde bu sezon oynadığı 7 müsabakada 6 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak düşme potasında yer alıyor.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda başantrenörlük görevini yürüten Faruk Beşok ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Faruk Beşok'a takımımıza göstermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor