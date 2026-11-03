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Karşıyaka'da Erol'un büyük hasreti bitiyor

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Karşıyaka'da Erol'un büyük hasreti bitiyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftaların formda takımı Karşıyaka, stoperi Erol Zöngür'e tam 1 yıl aradan sonra kavuşuyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftaların formda takımı Karşıyaka, stoperi Erol Zöngür'e tam 1 yıl aradan sonra kavuşuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geçen yıl kasım ayında bin 24 futbolcuyu bahis hesapları olduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederek başlattığı soruşturmada 12 ay ceza alan 25 yaşındaki Erol o tarihten beri forma giyemedi. Aynı soruşturmada 45 gün, 3 ay, 6 ay ile 9 ay ceza alan yüzlerce futbolcu geçen sezon ile bu sezon başında sahalara döndü.

TFF'nin bahis operasyonu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları tespit edilerek geçen yıl aralık ayında tutuklanan futbolcular sahalara dönerek forma giymeye başladı. Karşıyakalı Erol Zöngür'le birlikte 12 ay ceza alan ve aylardır TFF'den indirim bekleyen 35 futbolcunun cezalarında ise indirim yapılmadı.

1 YIL SONRA DÖNÜYOR

Erol'un profesyonelliğe geçtikten sonra aktif bahis hesabının olmadığı savunması da ceza indirimine yetmedi. Tam 1 yıllık cezasını tamamlayan futbolcu 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü oynanacak Karşıyaka-Bigaspor maçında forma giyebilecek. 2025 yazında transfer olduğu Karşıyaka'da geçen sezon başında tamamı ilk 11'de 10 maçta oynayan Erol, son olarak 9 Kasım 2025'teki Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında görev yaptı. Sezon başı hazırlık ve kamp döneminde takımla çalışarak hazırlık maçlarında as kadroda görev yapan Erol Zöngür, cezasında indirim yapılmayınca ilk 9 maçı kaçırmıştı. Karşıyaka ceza almasına rağmen Erol'u kadroda tutmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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