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Karşıyaka'da değişim kapıda

Karşıyaka'da değişim kapıda
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda ilk iki haftada yalnız 1 puan alabilen Karşıyaka yarıştaki rakipleri Ayvalıkgücü, Balıkesirspor, Bursa Yıldırımspor ve Gemlikspor'un şimdiden 5'er, Eskişehirspor ve Eskişehir Anadolu'nun 4 puan gerisine düştü.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda ilk iki haftada yalnız 1 puan alabilen Karşıyaka yarıştaki rakipleri Ayvalıkgücü, Balıkesirspor, Bursa Yıldırımspor ve Gemlikspor'un şimdiden 5'er, Eskişehirspor ve Eskişehir Anadolu'nun 4 puan gerisine düştü. Geçen sezondan aslarını takımda tutup 15 transferle güçlendirdiği kadrosuyla ilk iki haftada galibiyetle tanışamayan İzmir ekibi hayal kırıklığı yaratırken bu hafta Bursa Yıldırımspor deplasmanında kadroda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. İlk iki maça aynı kadroyla çıkan Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür güçlü rakiple oynanacak deplasman maçında takıma neşter vuracak. Tecrübeli teknik adamın ilk 11'de en az 4 değişiklik yapması gündemde. Cumartesi günü oynanacak zorlu deplasman öncesi yönetim de hafta içi antrenmanlarda takımı yalnız bırakmayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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