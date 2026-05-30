Karşıyaka'nın potada büyük derdi Carey

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2 yıldır sponsoru olmadan ayakta kalmaya çalışıp küme düşmekten kıl payı kurtulan Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi en büyük sıkıntısı eski oyuncusu Vernon Carey'nin FIBA kanalıyla kesinleşen alacağı olacak. Şu an BAT'ta (Basketbol Tahkim Mahkemesi) kesinleşmiş 2 borç dosyası nedeniyle transfer yasaklısı olan Karşıyaka'nın borçlarına sezon öncesi yeni dosyaların eklenmesi de bekleniyor. Henüz sponsoru ve bütçesi olmayan İzmir temsilcisi yeni sezonda transfer ve maaş bütçesinin yarısından çoğunu eski borçlarına harcamak zorunda kalacak. Karşıyaka'ya 2023 yılında transfer olup 2 yıllık sözleşme imzalayan ABD'li pivot Vernon Carey, Mart 2024'te çapraz bağlarından sakatlanınca 2024-2025 sezonunda da hiç forma giyemedi.

İlk sezon 500 bin, ikinci sezon 745 bin dolar garanti kontratı olan Carey için 2024 yazında sözleşmesinde yazan 25 bin dolar sözleşmeden çıkış ücreti ödenmesine rağmen belgeler zamanında iletilmediği gerekçesiyle hukuki olarak kontrat feshedilemedi. Basketbol Tahkim Mahkemesi geçen yıl Aralık 2025'te kesinleşen dosya nedeniyle Karşıyaka'ya transfer yasağı verdi. Faizleri hariç 1.2 milyon dolar (55 milyon TL) tutan bu borcu kapatmaz veya taksitlendirmezse transfer yapamayacak Karşıyaka, 2019-2022 yılları arasında formasını giyen Fransız oyuncu Amath M'Baye'nin menajerine yapılmayan ödemeler nedeniyle BAT'tan 137 bin dolar daha ceza ve transfer yasağı aldı. Karşıyaka, sezon öncesi BAT'ta görüşülen Delgado, McCollum gibi eski yabancılarına olan borçları yüzünden de transfer yasağı alma kıskacında.

