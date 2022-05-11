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Karşıyaka'da 3 as sözleşme yenileyecek

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka'da 3 as sözleşme yenileyecek

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka, sözleşmeleri biten vazgeçilmez 3 as futbolcusuyla önümüzdeki günlerde nikah tazeleyecek.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka, sözleşmeleri biten vazgeçilmez 3 as futbolcusuyla önümüzdeki günlerde nikah tazeleyecek.

Yeşil-kırmızılılarda 2010-2011 sezonundan bu yana 12 sezondur kadroda yer alan 29 yaşındaki stoper Metin Peker, 2013-2014'ten beri 9 sezondur oynayan 31 yaşındaki stoper Cenk Özbey ile 2014-2015'ten beri 8 sezondur Karşıyakalı olan 33 yaşındaki kaptan Mustafa Aşan'ın sözleşmeleri son erdi. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın takımın 3 sembol ismiyle kısa süre içinde yeniden anlaşıp açıklamayı yapacağı öğrenildi.Yeşil-kırmızılılar bu 3 isim gibi sözleşmeleri bitecek Özgür, Namık Barış, Erdoğan ve Burak'ın kontratlarını daha önce bitmeden uzattı. İzmir temsilcisinde kiralık oyunculardan Can Muhammet'ten sonra Denis ve Tuncay Turgay da takımdan ayrılırken, sezon başında Eskişehirsphor'dan transfer edilerek yalnızca 3 maçta kısa süre şans bulan 24 yaşındaki golcü Alperen Kocabaş'la da vedalaşıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Evlilik, Spor, Haberler

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