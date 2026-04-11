Büyükçekmece: 96-87

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

KARŞIYAKA: Sokolowski 21, Samet Geyik 11, Manning 7, Alston 4, Moody 11, Young 21, Gordic, Bishop 14, Mert Celep 7

BÜYÜKÇEKMECE: Van Der Vuurst 8, Pipes 10, Lecque 20, Doğan Şenli 15, Bandaogo 5, Mensah 6, Bruinsma 5, Pusica 9, Muhaymin Mustafa 7, Yiğit Özkan, Metin Türen 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

DEVRE: 49-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattındaki takımlar arasında oynanan maçta Karşıyaka, evinde Onvo Büyükçekmece'yi 96-87'lik skorla mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Karşıyaka taraftarlarının tribünleri doldurarak takımlarına büyük destek verdiği karşılaşmanın ilk periyodu 21-23, ilk yarısı 49-53, üçüncü periyodu 67-66 tamamlandı. Son bölümde Karşıyaka, Sokolowski ve Samet'in kritik üçlükleriyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Büyükçekmece, Doğan'ın sayılarıyla rakibini yakalamaya çalışsa da Kaf-Kaf önemli bir galibiyete ulaşmayı başardı. Maçın bitimine 4 dakika kala protokol tribününde iki takım yöneticileri birbirine girerken oyun bir süre durdu. Hakemler bu esnada, salondaki küfürlü tezahürat nedeniyle anons yaptırdı. Kaf-Kaf'ta Sokolowski ve Young 21'er sayıyla çok kritik galibiyetin mimarı oldu. Ligde antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde iç sahada 2'de 2 yapan Karşıyaka, bitime 4 maç kala 6 galibiyete ulaşırken, Büyükçekmece 4 galibiyetle kurtuluş şansını mucizelere bıraktı.

