DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
AK Parti'den 'Nevruz Bayramı' kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'den dikkat çeken "Nevruz Bayramı" kararı
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok

Karşıyaka, Büyükçekmece'yi Farklı Geçti

Karşıyaka, Büyükçekmece'yi Farklı Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 104-81'lik bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta hakemler Özlem Yalman, Ali Şakacı ve Alper Özgök görev aldı.

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 104-81 mağlup etti.

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök

Karşıyaka : Thomas Akyazılı 7, Muhsin Yaşar 14, Mert Celep 2, Ozan Yılmaz 1, Roberto Gallinat 22, Mehmet Efe Demirel 2, Efe Ergi Tırpancı 14, Austin Hollins 13, Hakan Sayılı 5, Efe Yılmaz, Emin Eminoğlu, Yalın Yıldız 3

Başantrenör: Sinan Aksoylar

Büyükçekmece Basketbol: Yannick Franke 23, Anthony Starks 27, Nikola Rebic, Evan Bruinsma 16, Emircan Koşut 2, Martynas Sajus 7, Yesukan Onar 1, Jermaine Love-Roberts 18, Ata Kahraman, Murat Göktaş, Arda Berk Kaya, Rade Zagorac

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 39-17 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

Devre: 57-45 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

3. Periyot: 71-67 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

5 faulle çıkan: Emircan Koşut (Büyükçekmece Basketbol)

Diskalifiye: Roberto Gallinat, Mert Celep (28.37) (Karşıyaka), Martynas Sajus (28.37) (Büyükçekmece Basketbol) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
img

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
img

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.