Karşıyaka, Boluspor'u genç kadrosuyla deplasmanda 3-1 yenip kupada tur atladı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Zafer Uysal göreve geldikten sonra çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayıp kalesinde yalnız penaltıdan 1 gol gören Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda da 1'inci Lig temsilcisi Boluspor'u gençleriyle deplasmanda geriden gelip 3-1'le elemenin gururunu yaşadı. Kupada Zafer Uysal yönetiminde önceki turda da 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 yenerek geçen Kaf-Kaf, Bolu deplasmanına aslarını İzmir'de bırakarak U19 ve U18 takviyeli genç kadroyla gitti.

Tuğay ve Mahmut Şat dışında tamamen gençler ve altyapısından çıkan oyunculara kupada 1'inci Lig ekibi karşısında şans veren Karşıyaka'da kaleyi 18 yaşındaki Ersen Batın Güler korudu, 17 yaşındaki Çağhan Berberoğlu 11'de görev yaptı. İlk yarıda yenik duruma düştükten sonra tecrübeli oyuncusu Tugay'ın 89'uncu dakikadaki Panenka penaltısıyla eşitliği yakalayan İzmir ekibi uzatmada 105'inci dakikada Ersen Batın ve Çağhan gibi ilk profesyonel maçına çıkan 17 yaşındaki Ömer Akgüç'ün golüyle öne geçip, 118'de Eren Arda'yla turu garantiledi. Zafer Uysal yönetiminde 6'ncı maçında namağlup 5'inci galibiyetini 1'inci Lig ekibi önünde gençleriyle alıp kupada yoluna devam eden Kaf-Kaf'ın üst turda Süper Lig'den rakipleriyle eşleşme ihtimali var.

ZAFER UYSAL GURURLU

Karşıyaka'da teknik direktör Zafer Uysal, Boluspor deplasmanının ardından rotasyonlu kadronun performansını kutlayarak gençlerin performansını övdü. Uysal, "Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor karşısında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktık. Özellikle forma şansı verdiğimiz genç oyuncularımızın ortaya koyduğu performanstan son derece memnunum. Hepsi kendilerine verilen fırsatı çok iyi değerlendirdi. Maçın son dakikasına kadar mücadeleyi bırakmadılar ve ortaya koydukları oyunla galibiyeti hak ederek tur atlamayı başardılar" dedi.

'TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE ONLARI MUTLU EDECEK BİR SONUÇ ELDE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Tecrübeli teknik adam, "Sahada gösterdikleri mücadele, disiplin ve kazanma arzusu nedeniyle bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için bu galibiyetin yanı sıra genç oyuncularımızın performansı da son derece değerli. Artık bu maçı geride bırakıp Denizli İdman Yurdu karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacağız. Hafta sonu oynayacağımız maçta da sahaya en iyi şekilde hazırlanıp galibiyet almak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle onları mutlu edecek bir sonuç elde etmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı