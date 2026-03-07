Karşıyaka filede Bodrum deplasmanında terleyecek
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubunda zirve takipçisi Karşıyaka yarın deplasmanda 6'ncı basamaktaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım, Bodrum'dan da zaferle dönmeyi hedefliyor. Grupta Karşıyaka'nın 20 maçta 16 galibiyeti, Play-Off iddiasını kaybeden yeşil-beyazlı Bodrum ekibinin ise 11 galibiyeti bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı