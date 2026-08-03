Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 2023-2025 yılları arasında yeşil-kırmızılı formayı giyen Hakan Sayılı'nın 2026-2027 sezonunda yeniden Karşıyaka'da oynayacağı belirtildi.

Kariyerine Banvit'te başlayan Hakan Sayılı, Beşiktaş, Aliağa Petkimspor ve Darüşşafaka'nın ardından Karşıyaka'da görev yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu ise Mersin Spor'da geçirdi.

Açıklamada, Hakan Sayılı'ya yeni sezonda başarılar dilenerek, yeniden kulübe hoş geldiği ifade edildi.

Kaynak: AA