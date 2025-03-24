Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

İsrail'in yeniden başlayan saldırıları BM'yi korkuttu

Karşıyaka Basketbol Kötü Gidişatını Beraberinde Getiriyor

Karşıyaka Basketbol Kötü Gidişatını Beraberinde Getiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde son galibiyetini 22 Aralık 2024'te alan Karşıyaka, o günden bu yana kazanamadı ve üst üste 11 mağlubiyetle küme düşme hattına doğru ilerliyor. Antrenör Sinan Aksoylar ise gelecek hafta oynayacakları önemli maç için umudunu koruyor.

Basketbol Süper Ligi'ndeki son galibiyetini 22 Aralık 2024'te alan Karşıyaka Basketbol, o günden bu yana kazanmayı başaramadı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da kötü gidişat devam ediyor. Yaşanan ekonomik problemlerden sonra 7 oyuncusunu kaybeden ve toparlayamayan yeşil-kırmızılılar, ligde üst üste 11 mağlubiyete imza attı. Son olarak 22 Aralık 2024'te maç kazanan İzmir ekibi, 3 aydır galibiyete hasret kaldı. Küme düşme hattına doğru ilerleyen yeşil-kırmızılılar, son sıradaki bire bir rakibi olan Yalovaspor'a kaybedince 12. sıraya kadar geriledi. Karşıyaka Basketbol Antrenörü Sinan Aksoylar da yaptığı açıklamayla kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti ve gelecek haftayı işaret etti. Önemli bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Aksoylar, "Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız Bursaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanarak, bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Basketbol, 29 Mart Cumartesi günü iç sahada Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title