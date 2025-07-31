Karşıyaka Basketbol, İki Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Karşıyaka Basketbol, İki Transferle Kadrosunu Güçlendirdi
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Karşıyaka Basketbol, Samet Geyik ve Egemen Güven'i kadrosuna kattığını duyurarak yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Ekonomik zorluklar yaşayan İzmir ekibi, geçmişte forma giymiş olan bu oyuncularla yeni sezon için planlamalarını sürdürüyor.

Karşıyaka Basketbol, Samet Geyik ve Egemen Güven'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da transfer hareketliliği başladı. Ekonomik olarak zor günlerden geçen yeşil-kırmızılılar, yeni sezon kadro planlaması kapsamında iki takviye gerçekleştirdi. Şu ana kadar sessizliğini koruyan İzmir ekibi, eski oyuncularından uzun forvet Samet Geyik ve pivot Egemen Güven transferlerini duyurdu.

Ege Güven transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve 2013-2019 yılları arasında A Takım formamızı giyen Egemen Güven 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Merkezefendi forması giyen Egemen'e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Samet Geyik'le ilgili yapılan açıklamada ise, "2015-2016 sezonunda Karşıyaka'mızda forma giyen Samet Geyik, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Samet'e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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