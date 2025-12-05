Haberler

Karşıyaka Basketbol'da transfer yasağı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, eski oyuncularının alacakları nedeniyle transfer yasağı ile karşılaştı. 1.2 milyon Dolar alacağı olan Vernon Carey'in durumu, kulübün transferlerini durdurmasına yol açtı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattından kurtulmaya çalışan ligin aralıksız 52 yıllık temsilcisi Karşıyaka yeniden transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Yıllardır eski basketbolcularının FIBA'lık olan alacak dosyaları nedeniyle transfer yasaklarıyla boğuşan, hem geçen sezon hem bu sezon başında yasakları güçlükle açan Karşıyaka'ya 2023-2024 sezonunda takımda forma giyen pivot Vernon Carey'nin 1 milyon 200 bin Dolar'a ulaşan alacağı nedeniyle geçen hafta transfer yasağı geldi. Düşme hattından kurtulmak için son olarak guard Stefan Moody ile sözleşme imzalayıp pivot arayan Kaf-Kaf bu gelişme üzerine transferi durdurmak zorunda kaldı.

Karşıyaka'ya 2023-2024 sezonu başında 2 yıllık kontratla gelip ağır sakatlık yaşayan Carey'nin oynayamadığı dönemin de tüm alacağı FIBA'da Basketbol Tahkim Mahkemesi'nde (BAD) karara bağlandı. Mart 2024'te hem çapraz bağlarında hem de menisküsünde kopma meydana gelerek ameliyat olan Carey, ağır sakatlığının ardından geçen sezon hiçbir kulübe transfer olmamıştı. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından ne Carey'i oynatabilen ne de kontratından çıkabilen Karşıyaka ağır borç yüküyle karşı karşıya geldi. Kaf-Kaf potada geçmişte sözleşme imzalatıp kulüpte hiç oynatmadığı yabancılara bile paralarını ödemek zorunda kalmıştı.

