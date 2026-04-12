Karşıyaka Basketbol, ligde kalma iddiasını sürdürdü

Karşıyaka Basketbol, ligde kalma iddiasını sürdürdü
Karşıyaka Basketbol, 26. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol'u 96-87 mağlup etti. Başantrenör Ahmet Kandemir, takımın bulunduğu durumun hak etmediği bir konumda olduğunu belirtti.

Karşıyaka Basketbol, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup ederek sezonun son bölümü öncesinde ligde kalma yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 26. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile iç sahada karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada yeşil-kırmızılı ekip sahadan 96-87'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla haftayı 6 galibiyetle tamamlayan Kaf-Kaf, sezonun son bölümü öncesinde ligde kalma yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Ahmet Kandemir : "Karşıyaka camiasının basketbol kültürü, bulunduğu yeri hak etmiyor"

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir de, Büyükçekmece Basketbol maçına dair önemli açıklamalarda bulundu. Telafisi olmayan bir maç olduğunu vurgulayan Kandemir, "İki takım üzerinde de baskı vardı. Büyükçekmece gerçekten skor yönü çok kuvvetli bir takım. İlk devre aslında onları o yönden müdafaa edemedik fakat ikinci devre aldığımız önlemlerle bunu engelledik. Karşıyaka camiasının basketbol kültürü, bulunduğu yeri hak etmiyor. Biz buradan çıkacağız. Biz buradan çıkarken de tek başımıza çıkamayacağız; taraftarımızın desteğiyle, oyuncuların azmiyle birlikte çıkacağız. Bundan sonraki Erokspor maçında bu salonu bundan daha fazla kalabalık hale getirebilirsek Karşıyaka ligde kalacaktır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama

Umutları yerle bir eden açıklama
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!

Netanyahu'dan yeni tehdit: İran'a yönelik saldırılarımız sona ermedi, yapacak çok işimiz var

Barış zirvesi sonuç kaldı, Netanyahu'dan yeni tehdit gecikmedi