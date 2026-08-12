Karşıyaka, ABD'li Weber'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li basketbolcu Briante Weber'i kadrosuna kattığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Weber'in Memphis Grizzlies, Miami Heat, Golden State Warriors, Charlotte Hornets, Houston Rockets, Olympiacos, Boulogne-Levallois Metropolitans 92, Büyükçekmece Basketbol, Pallacanestro Reggiana, Dinamo Sassari ve Treviso Basket takımlarında forma giydiği belirtildi.

Açıklamada, "Kariyerinde 3 kez Atlantic 10'da yılın en iyi savunma oyuncusu, 2023'te Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en iyi savunma oyuncusu ve 2026'da İtalya Serie A'da sezonun savunma oyuncusu seçilen Weber, 2026-2027 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Briante'ye yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA