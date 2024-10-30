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Karşıyaka, Avrupa'da 13 Maç Aradan Sonra Deplasman Galibiyeti Elde Etti

Karşıyaka, Avrupa'da 13 Maç Aradan Sonra Deplasman Galibiyeti Elde Etti
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Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki Kolossos H Hotels'i 71-59 yenerek Avrupa'daki son deplasman galibiyetine ulaştı. Maç sırasında Gökhan Şensan anısına pankart açıldı.

Salon: Kallithea

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Michal Proc (Polonya), Gintaras Maciulis (Litvanya)

Kolossos H Hotels: Toney 7, Tsairelis 4, Petropoulos 5, Perrantes 11, Danusevicius 10, Nelson 6, Slaftsakis 6, Koloveros 2, Okoro 6, Chatzinikolas, Billis, Kouroupakis 2

Karşıyaka : Kenan Sipahi 3, McCollum 21, Jefferson 6, Webb 6, Boutsiele 13, Russell 10, Ergi Tırpancı, Mehmet Efe Demirel, Mert Celep 2, Muhsin Yaşar 10, Ozan Yılmaz, Hakan Sayılı

1. Periyot: 14-16

Devre: 34-38

3. Periyot: 41-61

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda konuk olduğu Kolossos H Hotels'i 71-59 yendi.

Karşılaşmaya hücumda daha etkili başlayan Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika 37 saniye kala Russell'ın basketiyle 9 sayılık farka ulaştı: 16-7. Kalan bölümde rakibinin 7-0'lık serisine rağmen Karşıyaka periyodu 16-14 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Nelson'un 3 sayılık basketiyle 17-16 öne geçen Kolossos H Hotels, 13. dakikada farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 26-21. Russell ve Muhsin'in basketleriyle 29-27 öne geçen Karşıyaka, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

Üçüncü periyoda McCollum ve Boutsiele'in basketleriyle başlayan Karşıyaka, hücumda düşük şut yüzdesiyle mücadele eden rakibi karşısında farkı açtı. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 20 sayı farkla 61-41 üstün tamamladı.

Ev sahibi ekibin 6-0'lık seriyle başladığı son periyotta üstünlüğünü koruyan Karşıyaka, müsabakadan 71-59 galip ayrıldı.

Türkiye'den gelen taraftarların yalnız bırakmadığı Karşıyakalı basketbolcular, müsabakadan önce dün vefat eden futbol şube başkanı Gökhan Şensan için üzerinde "Huzur içinde uyu, Gökhan Şensan" yazılı pankart açtı.

Avrupa'da 13 maç sonra deplasmanda kazandı

Avrupa'da son deplasman galibiyetini 22 Aralık 2021'de Polonya'da Stal Ostrow Wielkopolski ekibi karşısında 86-69'luk skorla alan İzmir temsilcisi, dış sahada 13 maç aradan sonra kazandı.

Yeşil-kırmızılı ekip geçen sezon ev sahibi konumunda bulunduğu ve güvenlik gerekçesiyle Bosna Hersek'te oynadığı karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 98-87 yenmişti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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