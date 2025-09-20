Haberler

Karşıyaka, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Basketbol Süper Ligi hazırlıkları için Yalçın Efe Turnuvası'na katılan Karşıyaka, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara'da Yalçın Efe Turnuvası'na katılan Karşıyaka, Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret etti. Yeşil-kırmızılılar, 19 Eylül Gaziler Günü'nde tam kadro Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Karşıyaka kulübün sosyal medya hesaplarında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere Anıtkabir'i ziyaret ettik. Atamızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
