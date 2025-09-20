Karşıyaka, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara'da Yalçın Efe Turnuvası'na katılan Karşıyaka, Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret etti. Yeşil-kırmızılılar, 19 Eylül Gaziler Günü'nde tam kadro Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Karşıyaka kulübün sosyal medya hesaplarında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere Anıtkabir'i ziyaret ettik. Atamızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor