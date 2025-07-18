Karşıyaka, Altyapısından İki Genç Yetenekle Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Karşıyaka, Altyapısından İki Genç Yetenekle Profesyonel Sözleşme İmzaladı
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3. Lig takımı Karşıyaka, yeni sezon öncesi dış transferin yanı sıra altyapısından yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile profesyonel sözleşme imzalayarak geleceğe yatırım yaptı.

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi dış transferde 4 oyuncuyla el sıkışan Karşıyaka, altyapısından yetişen 2 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzalayarak geleceğe yatırım yaptı. Yeşil-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Şahin ve aynı yaştaki sağ kanat Selim Demirci ile kontrat imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızın başarılı oyuncuları Berat Şahin ve Selim Demirci ile profesyonel sözleşme imzaladık. Altyapımızdan yetişen bu iki genç yeteneğin, profesyonel futbol takımımıza önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tam. Berat ve Selim'e Karşıyaka formasıyla uzun, sağlıklı ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Berat geçen sezon ligde 7, Selim ise 5 maçta şans bulmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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