Haberler

Karşıyaka, A. Efes'e Yenilerek İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı

Karşıyaka, A. Efes'e Yenilerek İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında A. Efes'e 101-87 mağlup olarak sezonun ilk iç saha kaybını yaşadı. Başantrenör Faruk Beşok, alınan sonuç sonrası oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade etti.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında A. Efes'e 101-87 yenilerek sezonun ilk iç saha mağlubiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka, A. Efes'i konuk etti. İzmir temsilcisinin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı İstanbul ekibi 101-87'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka, sezonun ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı. Karşıyaka Başantrenörü Faruk Beşok da karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Performanslarına değinen Beşok, "Son iki haftadır yükselen form grafiğimizin ve takım olarak yakaladığımız olumlu ivmenin sahaya yansımasından memnunuz. Özellikle maçın ilk yarısında yüksek yüzdeyle oynayarak oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Taraftarlarımızın coşkusunu ve enerjisini her an hissettik; onların desteği bize büyük bir güç veriyor. Ancak karşımızda hem Basketbol Süper Ligi'nin hem de Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri olan A. Efes gibi güçlü bir rakip vardı. Rakibimizin rotasyon genişliği karşısında mücadelemiz belirli bir noktaya kadar sürdü. Buna rağmen sahada gösterilen azim, oyun disiplini ve taraftar desteği geleceğe dair büyük bir umut kaynağı oldu.

Taraftarımızın gücüyle bu takımın sezon boyunca çok başarılı sonuçlara imza atacağına inancımız tamdır" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Netanyahu: Pazar günü Gazze'ye 153 ton bomba atıldı

Netanyahu'dan 2 gün sonra gelen itiraf: Oraya 153 ton bomba attık
İBB'ye yönelik soruşturma iş dünyasına sıçradı! İfadeye çağırılan iş insanı sayısı 2'e yükseldi

İBB soruşturması iş dünyasına sıçradı! Patron sayısı 2'e yükseldi
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.