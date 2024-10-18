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Karşıyaka, 5 Yıl Aradan Sonra Üst Üste 5 Galibiyetle Zirveye Ortak Oldu

Karşıyaka, 5 Yıl Aradan Sonra Üst Üste 5 Galibiyetle Zirveye Ortak Oldu
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TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu'nun önderliğinde 5 yıl aradan sonra üst üste 5 galibiyet alarak Bursaspor ile zirveye ortak oldu. Hakan, kalesinde yalnızca 1 gol görerek takıma büyük katkı sağladı.

TFF 3'üncü Lig'de 5 yıl sonra üst üste 5 galibiyet alarak şampiyonluk yarışındaki rakibi Bursaspor'la birlikte zirveye ortak olan Karşıyaka'da tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu ilk 6 haftadaki performansıyla güven verdi. Sezon başında Karşıyaka'ya transfer olmadan önce Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor ve Erzurumspor ile 1'inci Lig'de, Nazillispor ve geçen sezon Elazığspor'da ise 3'üncü Lig'de şampiyonluklar yaşayan, Elazığ'daki son 26 maçında yenilgi yüzü görmeyen 36 yaşındaki file bekçisi, yeşil-kırmızılıları da zirveye taşıyan isimler arasında yer aldı.

Ligde 6 maçta kalesinde yalnız 1 gole geçit veren, kritik kurtarışlarıyla takımını ateşleyen Hakan, Kaf-Kaf'ın 48 yıl sonra sezonun ilk 4 haftasını gol yemeden geçmesinin başrolü oldu. Hakan Canbazoğlu, Erzurumspor'un kalesini korurken 1'inci Lig'de 2017-2018 sezonunun Play-Off finalinde Gaziantep FK'ya karşı seri penaltılarda 4 penaltı kurtararak takımını Süper Lig'e taşımıştı. Pazar günü deplasmanda Düzcespor'u da yenerek galibiyet serisini 6 maça taşımayı hedefleyen Karşıyaka'da yönetim, takıma geçen hafta Kuşadasıspor deplasmanındaki galibiyetin 25'er bin TL'lik primlerini de dağıtarak moral aşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hakan Canbazoğlu Bursaspor Karşıyaka 3-sayfa Futbol Spor

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