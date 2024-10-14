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Karşıyaka 5'te 5 Yaparak Zirveye İdaretiyor

Karşıyaka 5'te 5 Yaparak Zirveye İdaretiyor
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TFF 3'üncü Lig'de üst üste 5'inci galibiyetini elde eden Karşıyaka, Kuşadasıspor'u 2-0 yenerek zirvede yerini sağlamlaştırdı. Taraftar desteğiyle Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda galibiyete ulaşan takım, 18 yıl sonra ezeli rakibi Bursaspor'la birlikte zirveyi paylaşıyor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 5'inci galibiyetini 5 bine yakın taraftarının iç sahaya çevirdiği Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda Kuşadasıspor'u 2-0 yenerek alan Karşıyaka, 5 yıl sonra 5'te 5 yaptı. Son olarak 3'üncü Lig'de ilk kez Play-Off oynadığı 2018-2019 sezonunun son 5 maçını kazanarak adını finallere yazdıran Kaf-Kaf, bu sezona ilk hafta beraberlikle başladıktan sonra çıktığı 5 karşılaşmada firesiz 15 puan topladı. Transferde kurduğu yıldızlar topluluğu kadroyla şampiyonluk yarışına ilk haftalardan itibaren ağırlığını koymaya başlayan Karşıyaka, grupta 18 yıl sonra aynı ligde yer aldığı ezeli rakiplerinden Bursaspor'la zirvede yalnız kaldı.

Karşıyaka, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplarken, 12 gol atıp kalesinde yalnız 1 gol gördü. Dün Kahramanmaraşspor önünde 90+2'nci dakikada bulduğu son golle 3-0 galip gelen Bursaspor da yine 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan alırken 12 gol atıp gol yemedi. Zirveyi paylaşan iki takım kıyasıya şampiyonluk mücadelesinde devrenin son haftasında rakip olacak. Karşıyaka, Tire'de Kuşadasıspor'un kilidini takımın skor yükünü çeken yıldızları İshak ve Enes'in golleriyle açarken, taraftarlar maçın ardından 6 haftada sadece 1 gole geçit veren kaleci Hakan Canbazoğlu, camiaya yıllar sonra şampiyonluk şarkıları söyleten tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve tüm oyuncuları bağırlarına bastı. Futbolcular ve yönetim maç sonu galibiyeti birlikte kutladı.

TİRE'DEN STAT İSYANI

Karşıyaka taraftarları, deplasman bileti fiyatı 400 TL olmasına rağmen Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'na akın etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski-yeni kulüp yöneticilerinin katkısıyla taraftarların Karşıyaka'ya 100 kilometre mesafedeki Tire'ye ulaşımı için 30'dan fazla otobüs tahsis edildi. Gün boyunca Tire'yi yeşil-kırmızılı renklerle donatan Karşıyakalılar, kulübün yıllardır beklediği yeni stat için de seslerini duyurmaya çalıştı. Karşıyaka taraftarları, UEFA standartlarında yapıldıktan sonra uzun süre atıl kalan İzmir merkezine uzak ilçedeki 15 bin kişilik modern stadın önünde, "Karşıyaka stadını istiyor" pankartını da açtı. Karşıyaka, Süper Lig'deki basketbol takımının Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88, Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımı İnfo Yatırım Karşıyaka'nın Bozüyük Eğitimspor'u 3-0 yenmesiyle haftayı 3'te 3'le kapadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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