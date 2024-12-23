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Karşıyaka, 5 Gün İçinde İki Önemli Galibiyet Elde Etti

Karşıyaka, 5 Gün İçinde İki Önemli Galibiyet Elde Etti
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Saint Quentin'i yenen Karşıyaka, Manisa Basketbol'u mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Başantrenör Ufuk Sarıca, yoğun fikstür ve kazanılan galibiyetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Saint Quentin'i mağlup eden Karşıyaka, hafta sonu oynanan maçta da Manisa Basketbol'u yenerek 5 gün içerisinde 2 önemli galibiyete imza attı.

Son dönemlerde yoğun bir fikstürden geçen Karşıyaka, dün oynanan Basketbol Süper Ligi maçında Manisa Basketbol'u mağlup ederek ligde 8. galibiyetini elde etti. İzmir ekibi, hafta içinde de çarşamba günü oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi müsabakasında Saint Quentin'i yenerek 5 gün içerisinde 2 önemli galibiyete imza attı. Manisa maçı sonrasında yaşanan bu yoğunluk hakkında açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, güzel bir galibiyet olduğunu ve haftayı 2 önemli galibiyetle tamamlandıklarını belirtti. Kendileri için zor bir hafta olduğundan da bahseden Sarıca, "Hafta içinde Türkiye saatiyle 23.00'te bir maç oynadık, Manisa Basketbol maçını ise 13.00'te oynadık. Bu saat farklılıkları doğal olarak takımda yorgunluk ve konsantrasyon farkı oluşturuyor. Manisa Basket, tüm maçı yüksek tempoda oynayan ve hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayan bir takım. Sonuna kadar oynadılar, ancak biz daha iyi ve tecrübeli bir ekip olduğumuzu gösterdik. Topu paylaşarak oynayan, yetenekli bir takımız. Yüksek bir skor elde etmiş olmamız, herkesten katkı almamız ve 7 oyuncumuzun çift haneli rakamlara ulaşması önemli bir başarı ve beni mutlu ediyor. Bu hafta kazandığımız iki maçtan dolayı takımımı tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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