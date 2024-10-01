Karşıyaka, 48 Yıl Sonra Rekor Kırmaya Hazırlanıyor

Yeşil-kırmızılı ekip bu hafta liderlik mücadelesinde de gol yemezse 1976-77 sezonundaki rekorunu egale edecek. Grupta son 3 maçını kazanan Karşıyaka kendisi gibi 10 puanı bulunup liderlik koltuğunda oturan rakibini de taraftarının desteğiyle yenerse zirveye tek başına kurulacak. Tecrübeli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde bu sezon 4 maçta tek değişiklik hariç aynı 11'le mücadele eden Karşıyaka'da kaleci Hakan Canbazoğlu, stoperler Abdülkadir ve İsmail ile sağ bek Cenk Ahmet, sol bek Ferdi'nin performansları taraftarın gönlüne taht kurmuştu.

MAÇ YİNE SAAT 16.00'DA

İzmir'de iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ışıklandırma sisteminde yaşanan UPS arızası nedeniyle rakiplerini gündüz ağırlamak zorunda kalan Karşıyaka, Bornova 1877 sınavına da saat 16.00'da çıkacak. Alsancak Stadı'nda 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçın saati, sistem değişikliği henüz yapılamadığı için 19.00'dan yine 16.00'ya alındı. Kaf-Kaf'ta maçın biletleri de maraton 125, numaralı alt 250, VIP A ve C 600, VIP B 1000 TL'den satışa çıktı.