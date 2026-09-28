Karşıyaka, 35 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı

Karşıyaka, 35 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı. Kulüp, 35 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı; Starks, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Darüşşafaka formalarını da giymişti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Starks, Türkiye'de daha önce daha önce Yalova Belediyespor, Fenerbahçe, Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol ve Manisa Basket formalarını giymişti.
Kaynak: AA