Karşıyaka, 35 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Starks, Türkiye'de daha önce daha önce Yalova Belediyespor, Fenerbahçe, Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol ve Manisa Basket formalarını giymişti.

Kaynak: AA