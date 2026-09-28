Haberler

Karşıyaka 3. Lig 2. Grup'ta ilk 4 haftada galibiyet alamadı, Basatemür istifa etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka 3. Lig 2. Grup'ta ilk 4 haftada galibiyet alamadı, Basatemür istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi; teknik direktör Burhanettin Basatemür istifa etti. Yeni teknik adam arayışı başlayan İzmir ekibi, hafta sonu deplasmanda Kepezspor karşısında galibiyet arayacak.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Lig başlamadan önce şampiyonluk adayları arasında gösterilen yeşil-kırmızılılar, geride kalan ilk 4 haftada galibiyet alamadı. Bu süreçte 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karşıyaka, ligin alt sıralarından kurtulamadı.

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Burhanettin Basatemür de görevinden istifa etti. Yeni teknik adam arayışının başladığı İzmir ekibinin, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.

4 sezon aradan sonra en kötü başlangıç

Karşıyaka, son yılların en kötü başlangıçlarından birine de imza attı. Yeşil-kırmızılılar, son olarak 2021-2022 sezonunda ilk 4 haftayı galibiyet elde edemeden geçmişti. O sezon 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kaf-Kaf, bu sezon da benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

Karşıyaka, kötü gidişata son vermek için hafta sonu deplasmanda Kepezspor karşısında galibiyet arayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Gece boyunca yağdı, yeniden şiddetli geliyor! İstanbul için saat verildi

Yeniden şiddetli geliyor! İstanbul için saat verildi
Park yeri tartışmasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi

Park yeri kavgasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

Burkina Faso lideri Traore: Casuslara idam cezası uygulanacak

Sabrı taştı: Bir daha yakalarsak idam edeceğiz
Karanlığa güvendiler ama radardan saklanamadılar! 24 düzensiz göçmen yakalandı

Karanlığa güvendiler ama radarı hesaba katmadılar
İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

Dün gece İsrail'i resmen parçaladılar!

Taşınmaz satışlarında 'güvenli ödeme sistemi' ertelendi

Tapuda yeni dönemi başlatacak sistem bir kez daha ertelendi
Dua Lipa kuzeninin düğününde döktürdü! Başındaki bardakla dans etti

Dünyaca ünlü şarkıcıdan kuzeninin düğününde bardak şov