Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti

Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
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Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
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Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu bonservisiyle Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, İstanbul'a geldi. Binlerce taraftarın karşıladığı Nijeryalı oyuncu engelli çocuk taraftarlara yaptığı jest ile gönülleri fethetti.

Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen transferini bitirdi. Nijeryalı golcü ile kişisel şartlarda anlaşan sarı-kırmızılılar, Napoli ile yapılan pazarlıklarda da İtalyan kulübünü ikna etmeyi başardı. Transferi tamamlamak için İstanbul'a gelen yıldız golcüyü binlerce taraftar karşıladı.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Nijeryalı oyuncu, binlerce kişi arasında kendisini bekleyen engelli çocukları fark ederek yaptığı jestle taraftarlardan alkış aldı. Taraftarın arasından ilerleyerek arabasına ulaşan Osimhen, kendisini bekleyen engelli taraftarları görünce arabasından indi. Binlerce taraftarın arasına giren Osimhen, engelli taraftarlarla sohbet ederken, onlarla fotoğraf çektirerek gönülleri fethetti.

Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

75 000 000 euro luk transfer, al şimdi fener bunu gölgede bırakmak için kimi alabilir, ali koç liğ başlamadan bitti, fb. an.....sk...tin

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunların işi gücü yokmu milyonları cebine indiren birinin peşine enayi gibi takılmışlar ormanda yangın var söndürelim desen bunların hiç biri gelmez

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıAlioz:

sanki orman yangınına gidip yardım etmiş gibi yorum yapıyosun ya altında pijama elinde telefon popoyu koymuşsun koltuğa yorum yazıyorsun

yanıt4
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