Kars'ta U15 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı: Milli takım yolunda kıran kırana mücadele

Türkiye genelinden yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası, Kars'ta başladı. Genç sporcuların minderde kıyasıya mücadele ettiği organizasyonun ilk günü, yüksek tempolu karşılaşmalara sahne oldu.

Türkiye'nin 81 ilinden Kars'a gelen sporcular, serbest ve grekoromen stillerde dereceye girebilmek için ter döktü. Şampiyonada kendi kategorilerinde birinci olan güreşçilerin milli takıma seçilecek olması, müsabakaların önemini daha da artırdı.

Kars İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış gününde, özellikle favori sporcuların performansları dikkat çekti. Tribünlerde yerini alan antrenörler ve aileler de genç sporculara destek verdi.

Kars'ta önemli bir organizasyonun başladığını ifade eden U15 ve U17 Milli Takım Antrenörü İlker Aydın, "Sporcularımız ellerinden geleni veriyorlar. Güzel bir organizasyon ve en iyi sporcularımızı burada belirleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

Güreş Kars İl Temsilcisi Emrah Güney, "Burada U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. 24-30 Nisan tarihleri arasında bir birinden güzel müsabakalara ev sahipliği yapmanın da heyecanını yaşıyoruz. 81 ilden yaklaşık bin 500 sporcu katılacak. Bugün ilk gün grekoromen güreş müsabakalarıyla başladık. 2 gün sonra bayanlar, bayanlar altyapıda şuan da çok önemli bir adım attı. Yaklaşık 500 bayan sporcumuzun tamamı burada güreşip, Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için, Milli takımlara girebilmek için mücadele verecekler. Buradaki turnuvanın bizim açımızdan önemi şampiyon olan sporcularımız Milli takıma, Milli takımdan 1 ay sonra Avrupa Şampiyonası'na gidecekler. Güreş ve güneş doğudan doğar. Bu sebeple biz 2032 Olimpiyat hedeflerini Kars'tan başlattık. Burada şampiyon olacak sporcular 2032'nin takımını oluşturacaklar" diye konuştu.

Şampiyonaya katılan sporcu Berat Gül ise hedefinin şampiyonadan milli takıma gitmek olduğunu belirtti.

Kars'ta başlayan ve 6 gün sürecek olan U15 Türkiye Güreş Şampiyonası, final müsabakalarının ardından sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı