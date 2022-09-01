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Kars spor haberleri... Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Kars spor haberleri... Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Kars yerel spor haberine göre Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip, sezona iyi başlamak istiyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3'üncü grupta yer alan Kars 36 Spor hazırlıklarını Teknik Direktör Vasıf Aksaka nezaretinde Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda yapıyor. Yapılan antrenmanda sporcuların istekli olmaları ise teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Yeşil beyazlı ekibinin sezona hazır olacağını ifade eden Teknik Direktör Vasıf Aksaka, "Sezon öncesi hazırlıklarımız sürüyor. Çok iyi bir atmosfer yakaladık. Sporcularımızın istekli olmaları bizleri memnun ediyor. Amacımız sezona çok iyi başlamak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Kars 36 Spor destek vermek kaçınılmaz oldu"

Çok zorlu bir grupta, zorlu rakiplerle oynayacaklarına dikkat çeken Aksaka, "Güçlü olmalıyız. Her anlamda güçlü olmalıyız. Takıma herkes destek vermelidir. Lig de var olmanız için maddi ve manevi güzünün olmalı. Ben buradan herkese çağrıda bulunuyorum. Şehrinizin takımına sahip çıkın. Bu takıma sahip çıkıldığında başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklayan Kulüp Başkanı Erkan Aydın'ın istifa etmekten vaz geçtiği ve takımın başında olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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