Kars Emniyet Futbol takımı Doğu Anadolu Şampiyonu oldu

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2026 yılı İl Emniyet Müdürlükleri Futbol Müsabakalarında, Kars İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı önemli bir başarıya imza attı.

Doğu Anadolu Grubu karşılaşmaları çerçevesinde oynanan final niteliğindeki mücadelede, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı ile karşı karşıya gelen Kars ekibi, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 5-5'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılıklı ataklar ve bol gollü geçen mücadelede her iki takım da sahada üstün performans sergilerken, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında üstünlük sağlayan Kars İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı, rakibini 8-7 mağlup ederek Doğu Anadolu Grubu'nu şampiyon olarak tamamladı.

Elde edilen bu önemli başarıyla birlikte Kars ekibi, turnuvada hem sportif performansı hem de takım ruhuyla dikkat çekti. Polis teşkilatı mensuplarının mesleklerindeki disiplin ve dayanışmayı sahaya da yansıttığı müsabakada, Kars ekibi mücadele azmiyle takdir topladı.

Öte yandan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen spor organizasyonlarının, teşkilat mensupları arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmesinin yanı sıra kurumlar arası dostluğu da pekiştirdiği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı