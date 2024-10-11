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Kars 36 Spor, Ünye 1957 Spor Maçına Hazır

Kars 36 Spor, Ünye 1957 Spor Maçına Hazır
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Kars 36 Spor, Bölgesel Amatör Lig'de Ünye 1957 Spor ile yapacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İskender Eroğlu yönetiminde antrenmanlarını sürdüren takım, genç bir kadro ile mücadele edecek.

Kars 36 Spor, Ünye 1957 Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlı ekipte hedef Ünye deplasmanından puanla dönmek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2'inci grupta yer alan Kars 36 Spor Ünye 1957 Spor karşılaşması hazırlıklarını Teknik Direktör İskender Eroğlu nezaretinde Şehir Stadyumunda yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların hırslı olmaları dikkat çekerken, Eroğlu sık sık antrenmanı keserek istediklerini yapmayan oyuncuları sert bir şekilde uyardı. Yeşil beyazlı ekip çift kale maçın ardından Ünye karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kars 36 Spor Teknik Direktörü İskender Eroğlu, çok genç bir takım kurduklarını belirtti. Eroğlu, takımın önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağını kaydetti.

Öte yandan Kars 36 Spor Ünye 1957 Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu. Hafta sonu Ünye İlçe Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmayı Yozgat Bölgesi hakemlerinden Ahmet Köse yönetecek. Köse'nin yardımcılıklarını ise Mustafa Başol Sorgunlu ve Muhammed Buğra Karaca yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi BİLAL Yaşar, 13.10.2024 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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